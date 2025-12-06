ブラジルのボルソナロ前大統領（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】ブラジルのボルソナロ前大統領の長男フラビオ上院議員は5日、来年10月の大統領選に右派の自由党から出馬する意向を表明した。地元メディアによると、服役中の前大統領と面会した際、前大統領がフラビオ氏を後継候補に指名した。フラビオ氏は、X（旧ツイッター）で「ブラジルは困難な日々が続いており、多くの人が置き去りにされたと感じている。もう耐えられ