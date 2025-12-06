今年10月、岡山県津山市内の住居に侵入し、寝ていた20代の女性の姿を撮影するとともに下着を盗んだ疑いで、津山市の男がきょう（6日）再逮捕されました。 住居侵入、性的姿態等撮影、窃盗の容疑で逮捕されたのは、津山市日上の会社員の男（33）です。警察によりますと男は、10月2日午前3時半ごろ、津山市内の住居に無施錠の玄関ドアから侵入し、就寝中だった20代女性の姿をスマートフォンで撮影するとともに、室内にあった