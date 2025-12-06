ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が12月3日、大学向け英語教科書「SUNRISE JAPAN」に大きく取り上げられたことが、出版社の南雲堂公式Xで紹介された。投稿では、2026年度の一般教養英語教材に採用される予定であることを報告し、大谷の活躍を題材にした新章の構成を明かしている。 公開された紙面の写真には、教科書の表紙とともに、ドジャースのユニホーム姿でダイナミックに投球する大谷の姿が