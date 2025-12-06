【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月31日にNHK総合他で放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に、白組歌手としてSixTONESの出場が決定した。今回の紅白で4回目の出場となる。 ■とある場所から生中継でSPメドレーを披露 2020年、デビュー曲「Imitation Rain」がミリオンヒットを記録、その年の紅白で初出場を飾り、これまで3回にわたって紅白のステージを彩ってきたSixTONESが、3年ぶりにNHK紅白歌合戦