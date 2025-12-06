実業家のひろゆき氏が６日、自身のＸを更新。政府が検討している「おこめ券」配布について私見を述べた。高市政権の物価高対策として農水省が推奨しているおこめ券配布。１枚５００円で販売されるが、引き換えられるのは４４０円分で差額の６０円は手数料となっている。ひろゆき氏は、農水省が公開した鈴木憲和農相の資産に「ＪＡ山形おきたま」からの４９７万の借入金があり、手数料収入が入るＪＡ側への利益誘導との批判が