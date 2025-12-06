◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）２０２４年賞金王で日本ツアー通算８勝の金谷拓実が、５打差６位で出て、新妻の応援に応えて会心のバーディー発進を決めた。出だしの３９６ヤードの１番パー４だ。ティーショットで右のフェアウェーをとらえた。アイアンでの第２打を、ピン手前５０センチ