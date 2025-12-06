〈水商売の母親に“軟禁”されて小・中学校は登校ゼロ、病院にも行けなかった女性（30）が「一番キツかった」と語る“地獄の痛み”とは〉から続く母親の虐待により自宅に軟禁され、小学校と中学校に1日も通えなかった川口佳奈枝さん（30）。姉からは日常的に暴言と暴力をふるわれ「15歳になったら外に出られる」ことだけを希望に生き延びてきた。【写真】"育児放棄”状態の母親と、「くさい」「何もできん」と人格否定を続ける姉