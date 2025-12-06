〈「ヤバい、本当に殺される」20歳で結婚して家を出た娘を母親が“襲撃”…髪をつかんでボコボコに殴った後に吐き捨てた「驚きの一言」〉から続く川口佳奈枝さん（30）は小学校と中学校に1日も通わないまま育った。紆余曲折を経て、23歳で初めて就職。仕事上のある出来事がきっかけとなり「勉強をしよう」と思い立ったという。【写真】"育児放棄”状態の母親と、「くさい」「何もできん」と人格否定を続ける姉に囲まれた苦しすぎ