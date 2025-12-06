中国が東アジア全域で100隻を超える軍警艦艇を同時に出す史上最大規模の海上武力示威をしていると、ロイター通信が4日（現地時間）報じた。高市早苗首相が「台湾有事における集団的自衛権行使の可能性」に言及して以降、中日間の緊張が高まる中で出てきた措置だ。ロイターが複数の安保情報筋と関連国家情報報告書を引用して報道した内容によると、中国海軍と沿岸警備隊の艦艇は西海（ソヘ、黄海）南部から東シナ海、南シナ海を経て