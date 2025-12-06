トランプ米大統領が予想通り初代「国際サッカー連盟（FIFA）平和賞」を受賞した。トランプ大統領は6日（日本時間）、米ワシントンDCのケネディセンターで開催された2026北中米W杯本選組み合わせ抽選会に出席し、新設されたFIFA平和賞を受けた。FIFAのインファンティーノ会長は「FIFA平和賞は毎年、世界数十億人のサッカーファンを代表し、卓越したリーダーシップと行動を通して世界の平和と団結を増進するのに変わりない献身を見せ