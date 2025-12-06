【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 ボルシアMG（日本時間12月6日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、ユニフォームが破られる衝撃光景マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟がアクシデントに見舞われた。力強いボール奪取から相手を振り切った際に、ユニフォームを引っ張られて破れたのだ。これにファンたちが反応している。ブンデスリーガで最下位に沈むマインツは、ボー・ヘンリクセン監督を解任。セカンドチームを率いる