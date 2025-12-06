お笑いコンビ・バイキングの西村瑞樹（48）が、5日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜後9：58）に出演。相方・小峠英二の酒の飲み方について吐露した。【写真】バイキング・西村「小峠の飲み方が嫌い」番組で暴露した様子相方の小峠の最近の飲み方が嫌いだという西村。芸人仲間達との飲み会で小峠が人数分のテキーラを注文し、ご飯と一緒にお酒を飲みたいタイプの西村は飲むのを断ったという