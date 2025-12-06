偏頭痛で悩まれている女性はとても多い。毎日患者さんもいる。そんなお悩みにマグネシウム。■偏頭痛のメカニズム偏頭痛は男性よりも女性に多い。20~30代の女性に多い。＊更年期以降の女性では、月経前にエストロゲンが上昇し、血中Mgを骨や筋肉へと移行させる。その結果、脳内のMg（マグネシウム）レベルが低下する。＊Mg量が少ないと、Ca（カルシウム）による血液凝作用の阻止というMg本来の作用が果たされなくなる。小さな血