森保監督が率いる日本へはオランダメディアからも関心が寄せられた(C)Getty Images現地時間12月5日、FIFAはアメリカの首都ワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで北中米ワールドカップの組分け抽選会を開催。8大会連続8度目の出場となるFIFAランク18位の日本は、同7位オランダ、同40位チュニジア、そして欧州予選プレーオフB組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド、アルバニア）の勝者が同居するグループに加わっ