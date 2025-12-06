きょう 6 日 (土) から 7 日 (日) にかけて、北日本では雲が広がり、所々で雨や雪が降るでしょう。雷を伴う所もありそうです。その他の地域は高気圧に覆われて広く晴れる見込みです。最高気温は、きょうは平年並みとなる所が多いですが、あすは暖気が流れ込み、全国的に平年より高くなるでしょう。広い範囲で、理想的な休日の天気となりそうです。ただ、夜は冷え込みますので、薄い格好のまま夜を過ごして風邪をひく、なんてことが