フィギュアスケートのジュニアGPファイナルで史上初の4連覇を飾った女子の島田麻央（木下グループ）が6日、競技から一夜明けて報道陣の取材に応じた。前日5日のフリーではトリプルアクセルを成功。続く4回転トーループで転倒しながらも、以降に崩れることなく今季自己ベストをマークした。「いろんな人から“おめでとう”というLINEをもらって、本当にうれしかった」。そう笑った17歳は、シニア勢と戦う次戦の全日本選手権へと