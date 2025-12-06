報道機関に公開された東海道・山陽新幹線の第2総合指令所＝6日午前、大阪市内東海、西日本、九州のJR3社は6日、地震などの大規模災害により東京都内の新幹線総合指令所が使えなくなった場合を想定し、東海道・山陽新幹線の列車制御を大阪市内の第2総合指令所に切り替え、報道機関に公開した。6日は3社の担当者計115人が携わり、始発から運転終了まで計538本の列車を大阪から制御。新大阪駅近くの第2総合指令所では、各社の担当