現在52歳の井後史子さんは以前、生活保護受給していたことがある。なぜ、経済的窮地に陥り、どのようにそこから脱出したのか。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが、生活保護を卒業してわずか２年で、井後さんが年商１億円を達成するまでの軌跡を追った――。【ここまでの概要】関西地方在住の井後史子さん（52歳）は27歳の時、20歳で“出来ちゃった結婚”をした同い年の夫が、借金を残したまま家に帰ってこなくなってしまっ