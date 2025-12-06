大河ドラマ「べらぼう」では、老中・松平定信は「理屈屋で扱いにくい」政治家として描かれている。ところが教科書では“改革者”として語られ、名君と評価されることもある。そのギャップはどこから生まれたのか。大河ドラマでは描かれない定信の素顔を、歴史ライターの小林明さんが読み解く――。松平定信自画像（写真＝鎮国守国神社所蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）■理屈っぽく扱いづらい少年「明和八の年、予は十あまりの