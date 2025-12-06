今回、Ray WEB編集部は、今話題のアプリについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。常にアプリの通知を気にする友だちに、うんざりする主人公。このあと、彼女に悲劇が！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】話題のアプリに夢中な友だちと遊園地に行ったら...【ある事件】が起きてしまって！？