12月3日（現地時間、以下同）、米・下院監視委員会の民主党の委員は、性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告が所有していた"エプスタイン島"の写真を、新たに200枚近く公開した。エプスタイン元被告は、その島で未成年の少女らを巻き込んだ大規模な性的搾取をした疑いにかけられていた。【全3回中の第1回】【写真】「王子と寝ろ」英・アンドルー王子に対し民事訴訟を起こした女性。トラブルに巻き込ま