あなたは読めますか？突然ですが、「開眼」という漢字読めますか？仏教用語として使われるほか、比喩的な表現としても使われる言葉ですが、読み方や正確な意味をご存知でしょうか？気になる正解は……「かいげん」でした！「開眼」には主に二つの意味があります。一つは仏像や仏画を完成させたとき、魂を迎え入れる儀式のこと。もう一つは、物事の真髄を悟ることや、急にその道の才能が開けることを意味します。例文としては、「新