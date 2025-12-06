あなたは読めますか？突然ですが、「翻す」という漢字読めますか？旗や意見など、様々なものを対象に使う言葉ですが、訓読みのこの形は、意外と読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ひるがえす」でした！「翻す」とは、裏返したり、さっとひらめかせたりすること、または、それまでの意見や態度などを急に変えることを意味します。特に「態度を翻す」のように、比喩的な意味で使われることが多