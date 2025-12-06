ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が6日、みずほペイペイドームで契約更改に臨み、年俸2600万円から倍増を上回る約112％増の年俸5500万円でサインした。甲斐が巨人にFA移籍し正捕手不在で始まったシーズン。105試合に出場し、リーグトップのチーム防御率2・39を誇る投手陣を支えて5年ぶりの日本一の原動力となった。今季のスタメンマスクは82試合だった。来季に向けて「スタメンで100試合は出て、リーグ優勝、日本一に貢献し