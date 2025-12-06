米メタのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手メタ（旧フェイスブック）は5日、米CNNやFOXニュース、フランス紙ルモンドなどのメディア企業と提携したと発表した。対話型の生成人工知能（AI）アプリ「メタAI」での回答に活用する。メタAIは4月にスマートフォン向けに提供が始まったサービス。提携により、利用者がニュース関連の質問をすると回答と共にリンクが表示され、各社の記事にアクセスできる。速報ニュ