俳優の小泉孝太郎（47）が6日放送の日本テレビ「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜前10・30）に出演。前農相で弟の小泉進次郎防衛相（44）について言及した。今年の漢字を問われ「米」を選んだ孝太郎。ヒロミからは「真面目に書いてる？それ弟でしょ？」とツッコミが入ったものの「うちの弟が農林水産に関する仕事を少し前までしていて…“令和の米騒動”とか。あの時に真面目に進次郎と話した。“日本のコメ