ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）が、年末の日本、米国、韓国での主要テレビ番組などの舞台に上がることが決まった。韓国メディアのマイデーリーは6日「28日に千葉・幕張メッセで開かれる日本年末最大の室内フェスティバル『カウントダウンジャパン25／26』に参加する。31日には米国最大の新年ライブショー『ディック・クラークス・ニュー・イヤーズ・ロッキング・イブ・ウィズ・ライアン・シークレスト2026（Dick C