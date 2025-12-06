福岡管区気象台の観測によると、福岡県内は6日、朝倉市で−3.2℃、八女市黒木で−2.5℃まで最低気温が下がった。観測地点14カ所でいずれも今季最低を記録、うち10地点で氷点下となるなど冷え込みの厳しい朝となった。