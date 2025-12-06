幼児の頃はどこに行くにもママと一緒だった子も、小学生になればひとりで行動することも。少しずつ世界を広げていくわが子を頼もしく感じたり、不安に思うママもいるでしょう。時間があやふやな友だちとの約束。相手のお宅に迷惑では？小学1年生の娘さんが、友だちの家に行く約束をしてきた。そんなトピックがママスタコミュニティにあがりました。『娘に「日曜日にAちゃんの家に行くことになった」と言われました。Aちゃんの家は