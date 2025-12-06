今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【鋳造】アルミを溶かして小さいフライパンを作る【ずんだもん】』というまーくいものさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）一応完成はしたけど自分の中では微妙な仕上がりになってしまった… もう少し大きく作った方が使い勝手良さそうでした 動画内で作ったずんだメダルやグッドタグを BOOTHでご購入いただきありがとうございます！ 製作時に使う道具や工具を買