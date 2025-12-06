●『こゝろ』を着想にショートドラマ化 メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーであり、俳優としての活躍も目覚ましい草川拓弥。今年は特に多くの出演作が公開、放送された。12月8日(20:00〜ほか)には日本映画専門チャンネルで、文豪・夏目漱石の名作『こゝろ』から着想を得たショートドラマ『こころ』が放送となり、樋口幸平とW主演する。そんな草川に、自身や人の“心”との向き合い方を聞くと、「僕は基本的