【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛が12月4日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを披露し、反響が集まっている。【写真】「今日好き」20歳美女「スタイル良すぎ」美脚透ける黒ストッキングコーデ◆山口永愛、ミニスカ＆ショートブーツで美脚披露山口は「舞台『BARON』 愛組初日ありがとうございました」とつ