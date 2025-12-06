高市早苗首相の台湾有事に関する発言の影響により、日本人アーティストの中国公演が次々と中止や延期になっている。なぜ日本人アーティストが中国公演を断念せざるを得なくなっているのだろうか。大槻マキさんの公演中、突然の中止フォークデュオ「ゆず」は11月22日、アジアツアー「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」の中止を発表している。中止となったのは、12月6日の香港公演、同6日の上海公演、同8日の台北公演。ゆずとしては実