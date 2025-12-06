チャンピオンズカップの3連単的中術 【軸馬の狙い方】 軸は16年以降掲示板を外していない①人気にするのが無難。 さらに①人気が１～３枠に入った場合は［3・1・0・0］なので、１着固定で点数を絞れる。 また、③人気のオッズが３～４倍台［0・2・1・1］、７～９倍台［1・1・1・0］なのに対し、５～６倍台が［0・0・0・3］と顕著なので、オッズ次第では③人気をマルチで買うのも