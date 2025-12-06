2026 FIFA W杯 組み合わせ抽選会 写真：AP/アフロ 来年メキシコ、カナダ、アメリカで開催されるサッカーワールドカップ（W杯）のグループステージ組み合わせ抽選会が12月5日（日本時間6日未明）、アメリカのワシントンDCのジョン・F・ケネディセンターで行われた。 日本はF組に入り、現地時間6月14日のグループ初戦でオランダ、20日の第2戦でチュニジア、25日の第3戦で欧州予選プレー