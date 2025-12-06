持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年12月6日と7日、13日と14日の4日間限定で「かにざんまい！豪華大漁祭」を開催します（一部店舗を除く）。この時期だけの贅沢な味わいをたっぷり濃厚な旨みがたまらない「本ずわいがに」、ジューシーな甘みと旨味で食べ応えのある「紅ずわいがに」を贅沢に使用した寿しが登場。今回は、一部商品をピックアップして紹介します。・かにバラエティパーティ盛「紅ずわいがに握り」や「本ずわいがに