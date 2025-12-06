12月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年10～11月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグ、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが選ばれた。 The @Kia Rookies of the Month for October/November!West: Cooper Flagg (@dallasmavs) East: Kon Knueppel (@horn