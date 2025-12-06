SixTONESが、12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）に白組歌手として出場する。 （関連：ENHYPEN、TREASURE、JO1、SixTONES、Snow Man……デビュー5周年、コロナ禍を経た歩みと止まらない快進撃） 来年デビュー6周年を迎えるSixTONES。3年ぶり4回目の出演となる今回は、とある場所からの生中継で、デビューからの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーを披露する。メドレーの