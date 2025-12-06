MLB Japanは12月2日、公式Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）とロサンゼルス・レイカーズの八村塁（27）との2ショットを公開した。投稿では、山本が八村から「YAMAMOTO」の名前と背番号「18」が入ったレイカーズのユニホームを受け取った様子が紹介され、NBA会場で交流した姿が注目を集めている。 写真には、鮮やかなオレンジの背景を前に肩を並べて立つ2人が写されている。