イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、FIFAワールドカップ26の組み合わせが決定したことに言及した。FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が5日に行われ、イングランド代表はグループLに入り、クロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同組に。2026年6月17日にクロアチア代表、同23日にガーナ代表、同27日にパナマ代表と対戦することが決定した。組み合わせが決定したことを受け、トゥヘル監督はイギリス