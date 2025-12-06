アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督が、FIFAワールドカップ26の抽選結果を受けてコメントした。『ESPN』が伝えた。2大会連続4度目の優勝を目指す“アルビセレステ”は、アルジェリア代表（3大会ぶり5回目）、オーストリア代表（7大会連続8回目）、ヨルダン代表（初出場）と同じグループJに入った。首位か2位でラウンド32に進出した場合は、グループHのスペイン代表やウルグアイ代表といきなり対戦する可能性が