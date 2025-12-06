現地12月５日、アメリカの首都ワシントンD.C.で北中米ワールドカップの組分け抽選会が開催され、対戦カードが決定した。ポット２の韓国はグループAに入り、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフDの勝者（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）と同組となった。韓国メディア『Xports News』は、メキシコと、南アフリカが決定した時点で「大ヒットだ」「試合はすべてメキシコで行なわれる」と報道。すべ