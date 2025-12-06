ソフマップは、日頃の感謝を込めたキャンペーン「冬の超感謝祭」を、「ソフマップ」全店、「ビックアウトレット×ソフマップ」「アニメガ×ソフマップ」「ReCollection」の全店、およびオンラインショップの「ソフマップ・ドットコム」「リコレ！」「アキバ☆ソフマップ」で2026年1月18日まで開催している。●エントリー・購入期間は2026年1月18日まで同キャンペーンでは、期間中にキャンペーンページからエントリーした上で、