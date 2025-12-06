北中米ワールドカップの組分け抽選会が行なわれ、日本はグループFでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組となった。本稿ではグループステージ第２戦で対戦するチュニジアを考察する。――◆――◆――チュニジア代表は「カルタゴのワシ」という異名にふさわしく、粘り強く、したたかな戦いぶりを見せる。現在のFIFAランキングは40位と突出して高いわけでは