卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」は、5日に第2ステージの第4戦が中国・成都で行われ、日本は韓国と対戦。マッチカウント8－2で勝利し、第2ステージ全勝、開幕から無傷の7連勝を飾った。この試合で存在感を放ったのは、世界ランキングトップ10圏内に入る男女の次世代エースたち。韓国の強豪を相手に見せた印象的なショットに、ITTF公式も注目している。 ■「Top Points of Day 6」