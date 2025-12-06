台湾メディアの自由時報は4日、日本を訪れて新世代の列車を体感した台湾の障害者団体代表らから「配慮が行き届いている」と称賛の声が上がったと報じた。台湾高速鉄路公司は2026年、日本から新世代車両N700STを導入する。記事によると、座席がより新しく、快適になるほか、バリアフリー車両では障害者のニーズにより合った充電コンセントや緊急呼び出しボタンの設計など、多様なサービスを提供する。バリアフリートイレには、オス