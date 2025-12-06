「米男子ゴルフ２次予選会・最終日」（５日、スター・パスＧＰ＝パー７０など）アリゾナ会場で石川遼は３バーディー、２ボギー６９でスコアを一つ伸ばし、通算１アンダーの７位で最終予選進出を決めた。杉浦悠太はイーブンパーの９位で突破した。同会場では出利葉太一郎が２オーバーの２１位で１４位タイまでで入れなかった。ジョージア州サバンナ会場では生源寺龍憲が２３位、大西魁斗は２９位で１５位タイまでに入れず、フ