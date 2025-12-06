Image: takanou_shouten こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。湯船にゆっくり浸かりたいけど、結局シャワーだけで済ませる。そんな"シャワーだけ派"にこそ試してほしいのがナノバブル。高級シャワーヘッドにもよく採用されており、ランニングコストゼロで汚れ落ちアップに期待できるのがポイント。でも高級シャワーなんて予算が……、と思った人はご