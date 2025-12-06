動画配信世界最大手ネットフリックスは、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの映画事業とストリーミング事業を７２０億ドル（約１１兆１８００億円）で買収する超大型案件に合意したことが分かった。英米メディアが５日報じた。英ＢＢＣによると、ネットフリックスはライバルの米巨大メディア企業のコムキャストやパラマウント・スカイダンスを抑え、ワーナーの買収に成功した。ワーナーは映画「ハリー・ポッター」シリー