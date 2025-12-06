■穴の先には…■今週のフランス語【trou（トルー）】＝穴この単語を使った表現に、「J’ai un trou de mémoire!（ジェ アン トルー ドゥ メモワール）」＝「記憶に穴があく（ど忘れする）」というフレーズがあります。作者 ムッシュー・タンのインタビューも配信中！【PROFILE】本名：Antoine Dole（アントワーヌ ドール）。フランスで累計1900万部を突破した大人気マンガ『Mortelle Adèle（毒舌アデル）』の著者。親日